¡Qué bien!

Me gusta cómo actúa “Cheché” en el segmento “Los compadritos”, en “A lo Panameño”, a él le va muy bien su personaje.“ ”Como pez en el agua”. Me divierte. No necesita de mucho esfuerzo para hacer su papel. Además, qué bueno que ya está mejor de salud, lo he visto muy activo en redes sociales, qué bien. No baje la guardia con su salud. Un aplauso de pie.

Bien

Es agradable ver a Kathy Phillips en “El Parking La Evolución”, ella conoce del tema no va a improvisar. Me gusta su desempeño al lado de su esposo, creo que también son una buena pareja para presentar ese programa. Ella lo disfruta al máximo y eso le da un toque diferente al programa. Sus “outfits” sencillos, pero acorde al programa. Siga así. Felicidades.

Me encanta

Digan lo que digan, a mí me encanta ver a César Anel Rodríguez. El “mijito” se muestra tal cuál es, nada de ser uno frente a la cámara y otro en la vida real. Es carismático. Accesible. Así es que debe ser la gente, nada de hipocresía. Al menos eso es lo que puedo ver yo. Por otro lado, me gustó verlo disfrutar de Israel, tenía derecho a dar su paseo por allá.