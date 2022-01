No olvidan

Me da cosa con Delany Precilla y Paul McDonald, la gente ya está pasada. Los “mijitos” no pueden hacer nada porque ya están recordándoles el tema de los salarios jugosos. Sí, yo sé que ellos se lo buscaron, pero creo que es hora de pasar la página, capaz ya no tienen ni un centavo de esas ganancias y ustedes agarrando lucha. Si lucraron o no, ya qué podemos hacer.

Más bien...

Ramiro regresó al programa “Tu Mañana”, después de recuperarse de su segundo contagio de covid-19. Espero que haya aprendido ahora sí y no baje la guardia ni por un segundo. El covid-19 es algo serio, no sé por qué muchos andan como “Juan por su casa”, sin mascarilla en lugares donde hay aglomeración. Ya sabe Ramiro, cuídese no juegue más con su vida.

Me agrada

Vi a Carolina Tarté en el programa matutino “Jelou!” No lo hace nada mal, a pesar de que está comenzando. No dudo que tiene la experiencia, pero aún va adaptándose a su nueva casa. Tiene carisma, al menos eso es lo que yo considero al verla. Aunque voy a darle más tiempo y retomo el tema, porque por ahora me agrada lo que hace en el programa.