Pereza

Versión impresa

Ya Nikeisha aburre con eso de quién es el padre de su bebé. Si no quiere decirlo está bien, pero no vuelva a encender las redes con este tema. Creo que lo que quiere es que estén pendiente de ella, llamar la atención, qué pereza. Sí, es cierto, a usted es a la única que le importa quién es el papá de su bebé, pero no revuelva el asunto, quédese callada y pase la página.

Que se mejore...

Qué mal que Ariela Combe haya dado positivo a covid-19 tras su participación en el reinado Internacional del Café. No obstante, tengo que mencionar que si los organizadores de este y otros certámenes, saben que la cosa está fea con el virus para qué los realizan. Además, aquí en Panamá para qué la mandaron, no me parece, era como la “crónica de una muerte anunciada”.

Lindos...

¡Hermosos! Así veo a Sara Bello y a Agustín De Gracia, están emocionados, y no es para menos, pues pronto conocerán a su pequeño. Ella se ve más guapa de lo que ya es, el embarazo le ha caído muy bien. Durante esta etapa ella a lucido “outfits” hermosos, ha sabido elegir forma, diseños y colores. Simplemente bonita. No dudo que tras dar a luz seguirá igual de bella.