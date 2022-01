Pereza

Versión impresa

¡Ay no! ¡Qué pereza! Miguel Melfi y Andreina, creo que al final todo era un “show” televisivo. Todo el enredo con la dichosa reunión de Melfi con aquellas personas supuestamente no gratas para Andreina. No sé, algo no me cuadra. Se les descargó el amor rápido a una de las parejas del momento. Más fue el escándalo en el Poder del Amor de lo que duraron juntos.

Generar y generar...

Ya Paul McDonal no sabe ni qué hacer para ganar “likes” y armar su revuelo en redes sociales. Ese comentario sobre esperar a su esposa en el auto y luego decir que la comprendía y que retiraba lo dicho, me dio pereza. ¡Ay no! Busque otra cosa que hacer, sea más ingenioso. La verdad no sé qué les pasa, tienen que ser creativos. De paso, se llevó varios malos comentarios.

Mira tú

¡Más bien! Bettina se va para Oye Canal 7. Esperemos que sea algo sólido y no que a las semanas ya esté fuera. Aunque no ha dado mayores detalles de qué se trata, se siente feliz. ¿Quién no va estar alegre con un trabajo? Ella ha tirado flores al equipo con el que va a trabajar, no es para menos, hay que empezar con el pie derecho con sus jefes. Le deseo lo mejor.