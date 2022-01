¿Entonces?

Versión impresa

Ruby Solís tiene novio y esta noticia le ha caído como sal en una herida a un grupo de personas. Bueno, es cierto que su exesposo no tiene ni dos años que falleció. Sí, es como pronto, pero, también es cierto que ella tiene derecho a rehacer su vida, junto a otro hombre que la ame y, por supuesto, que quiera a sus hijas, porque se debe ser primero madre y después mujer.

Buen gesto

A Kenny Dance, “La Ministra”, tengo que darle un 100 por el gran gesto de ir a visitar a una seguidora, pues este personaje le alegra sus días tristes. ¡Qué buena iniciativa! Siempre lo he dicho, humildad ante todo. Siga así que va por buen camino, aunque a muchos no le agrade este personaje, me alegra que sus adeptos sean más. Felicidades, no cambie.

Tiene razón

Miguel Esteban tiene toda la razón al decir que no se pueden controlar los gustos musicales de los demás. Si la gente quiere escuchar a Bad Bunny, déjenlos vivir, que vayan al concierto. Al final son ellos los que van a escuchar esas letras de las canciones. En Panamá hay tantos problemas por los que sí se debe pelea y es ahí donde deben estar estos movimientos.