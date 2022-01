Horrible

No puedo creer que Alexis Sitton se tocó la mascarilla mientras preparaba un Wrap, durante el programa matutino Jelou!. Siguió como si nada. No haga eso más, tenga más cuidado. Muy feo. ¡Qué falta de higiene! Me dio una angustia. En el programa deben estar más pendientes de esto y recordárselo, el “mijito” debe ser más cuidadoso, porque maneja alimentos.

¡Padre Santo!

Le han dicho de todo a “Sech”, porque están notando que se cansa rápido cuando está en la tarima. !Dios! Considero que hay algo cierto en los comentarios, él debe prestar atención a su peso, no tanto por estética sino por salud. Los artistas llevan una vida agitada, muchos no duermen bien y agregarle a esto el aumento de peso, no es bueno. Solo es un consejo, no es “hate”.

Gustos extraños

Para gustos los colores. No es que vea bonito el pantalón de Liza Hernández con esas aberturas, donde se le ve más allá. De verdad, que son como innecesarios esos huecos. No obstante, si a la “mijita” le agradan, qué podemos hacer nosotros, solo tirar “hate”, más nada. ¿Saben por qué? Ella lo va a seguir usando. Así que no sufran calentura ajena.