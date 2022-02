De vuelta...

Bueno, me alegra que Bettina vuelva a la televisión. Solo espero que no sea algo pasajero, de esos programas que solo duran un suspiro. Ojalá de verdad que atraiga al público, que sean creativas. Si empiezan con fuerza que mantengan esa misma fuerza para que lleguen lejos. Como ella misma lo ha dicho, le gusta la televisión. No dudo que lo hará bien.

Pisa fuerte...

Vaya, vaya. Liza Hernández vuelve y pega, con el tema de su relación con Floyd Maywether. Esto es como por temporada. Lo importante es que ella es feliz así, es decir, cuando él la llama bien, ella va. Mientras no la llamen ella se queda esperando su turno. Pero, tengo que confesarles que me gusta verlos juntos. Ella se ve tan cómoda al lado del famoso.

Muy feo

No había tenido oportunidad de hablar de lo ocurrido con Anubikiss. Igual que muchas personas opino que estuvo fuera de lugar su comportamiento. Qué palabras tan horribles, pero hay gente que le gusta seguir a estos “artistas”, no qué va. Los invito a que sigan personajes que de verdad les dejen un aprendizaje, de quien puedan aprender algo de valor.