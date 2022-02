No...

Versión impresa

No comparto esos gustos de tomarse fotos de embarazo así como lo hizo Nikeisha ¡Nada qué ver! Digo, son sus gustos no los míos, pero salen los “haters” y ella se enoja, la gente tiene derecho a opinar. Con unas fotos así tiene que saber que cualquiera va a salir a decir algo y más de ella a quien no le agrada que se metan en su vida, pero da material para hacerlo.

Bien

Me agradó el gesto de Bettina con el niño al que le regaló una bicicleta. Aunque es algo material, la felicidad del niño es lo que cuenta. Además, noté que Bettina disfrutó el momento al máximo, qué gran satisfacción. Hasta a mí casi me saca unas lágrimas, el niño estaba feliz. También me alegra que Bettinita estuviese en ese momento aprendiendo cosas positivas.

¡Santo!

¡Anyuri, Anyuri! Usted no sale de una para caer en otra. Me alegra que esté trabajando música nueva y venga su disco. Para promocionar o ganar adeptos, ¿tiene que salir sin ropa? Hubiese buscado otra estrategia para “Controversial”, ni ha salido y ya le están dando palo. Aunque sé que usted ni le importa, pero si quiere que la tomen en serio, póngase seria y póngase ropa.