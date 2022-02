Buena esa...

A mí sí me agradó ver cuando Jean Modelo compartió un desayuno con esos chicos que le habían pedido dinero “para una soda”. El “mijito” ha estado en medio de adeptos y detractores. Aunque comprendo a algunos que dicen que Jean lo hizo más para generar en sus redes sociales que como una buena acción. Al final los muchachos degustaron su desayuno.

Ordinarios

No sé, pero las sandalias que Roseta Bordanea ha lucido estos últimos días no me gustan, se ven un poco extrañas. Sí, aunque sé que para gustos los colores, a mí no me gustaron. Paso. Siempre me han agradado los vestuarios que ella utiliza, son sencillos, pero le quedan bien. No obstante, en esta ocasión no me agradaron sus sandalias se veían ordinarios para ella.

No me gusta

Vi a Karina Linnett en “Jelou!”, no me gustó para nada. Creo que el “outfit” no le hizo justicia. Oiga, debe preparase bien para “El Poder del Amor”. Tanto en vestuario como en manejo frente a la cámara. ¡En todo! Yo sé que es un “show”, pero tampoco es que vaya a ir perdida para ese “reality”. Tienen que jugar vivo, ya usted vio como es eso allá. No se duerma.