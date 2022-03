Sufrí

Versión impresa

Yo sé que estar en directo en una transmisión de televisión debe ser estresante, no obstante, me desespera el periodista Gabriel Santamaría, pues siempre anda repitiendo las palabras. En estos días dijo varias veces en una frase “continúan, continúan...”. Esto fue el día que reportó sobre el tráfico pesado hacia el interior desde La Espiga, La Chorrera. Ordene sus ideas.

Me cae bien...

No sé si ustedes se han percatado del trabajo que realiza la presentadora Bélgica en Tu Mañana, la “mijita” se ve que es carismática, me cae muy bien. Además, que es muy guapa. Me gusta como da sus reportes, se ve cómoda, nada de esfuerzos a la hora de estar frente a la pantalla. Ojalá siga así y no se dañe en el camino, porque a veces se les sube la “fama”.

No me gusta

No me convence Melissa Fernández en ese “Show TVN”. Sí, ya sé que está empezando, pero me distrae cuando veo cómo mueve sus cejas. Además, debe disimular más que está leyendo. Sé que la mayoría de esas presentadoras lee, pero Melissa está en el grupo de las que aún no ha aprendido a disimular que esta leyendo una pantalla. Solo es un consejo. ¡Mejore!