Mmm…

No sé, pero no me termina de convencer Jackie Quirós en La Cáscara, sé que el programa es así bien chabacano, pero sentí que ella exageraba cada vez que hacía una intervención. ¡Ay no! Estos programas dan pereza a veces. Vamos a darle unos días más a ver si hace “clic”. Hasta para bailar lo hacía como pensando en “tengo que sacar gracia”, pero no le salía.

Conciencia...

Me agradó escuchar el testimonio de Doris Música, pues, aunque fue horroroso lo que pasó la “mijita”, es una historia más para las que están pensando en pasar por el cirujano. Deben analizar bien los pros y los contras, buscar un profesional idóneo. No se dejen llevar por lo que dicen aquellas a las que “supuestamente” les fue bien. Ojo, un mal procedimiento puede ser fatal.

¡Ay no!

Vi a Assilem en el especial de Carnavales de La Cáscara. No lo hizo mal, pero se veía que estaba nerviosa cuando hacia las preguntas, aunque trataba de disimular. Creo que no es para eso o le falta bastante práctica, una de las dos. A veces se quedaba como en el aire. Sé que solo era por estos días, pero si ella quiere seguir en cámaras, por favor debe entrenarse bien.