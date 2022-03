¿En serio?

Versión impresa

No qué va. No sé que le pasa a Birna Julissa Quintero, siento que se cree una quinceañera. ¡Ojo! No lo digo porque esté enamorada, sino porque tiene como un relajo con esa relación, que sí que no. Esto es como una telenovela. Si está con él, muy bien, que bueno por ella. Creo que deben aprender a ser reservados en este tema. No anden publicando lo mínimo.

Por el momento, bien

Oye, me gusta como se desenvuelve Bettina en Debate entre mujeres, domina muy bien los temas. Bueno, son temas cotidianos, pero interesantes. Ojalá sigan así por esa línea, porque de verdad que entretienen, uno se identifica. No se pongan aburridas, sigan innovando. Bettina, manténgase así, va por buen camino, no se vaya a salir con una locura.

Bien

Me gustó ver que Mussetta se presentará ante sus fanes tal y cómo es, sin extensiones ni nada. Fue chistosa la foto, pero muy original, así deben hacer más de tres. La felicito “mijita”, me he reído, pero también lo veo como algo de valientes y nada de andar escondiendo y presumiendo algo que no es. Siga así, un punto para usted. Un aplauso de pie.