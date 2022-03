Otra vez

Tatiana Vélez cansa, qué le importa lo que hace su ex. Viva su vida “mijita”, piense en su futuro. Usted sabe que ahí le va a ir mal y quiere ir para encima. ¿Qué hacía escribiéndole a la nueva de “El Maleante Caro”? Trate de ser feliz. Búsquese un novio nuevo, usted aspira a algo mejor. Deje a la nueva con ese enredo, ni mire para allá, ya usted pasó por eso y no le fue bien.

Triste...

Es triste la situación de Ekaterina, mejor conocida como “Panarusa”, pues comprendo que quiere regresar a Panamá por el bien de sus hijos. Creo que va hacer un poco difícil, ojalá me equivoque y resuelva su asunto. Los niños necesitan un ambiente sano. Pero, si vuelve a Panamá que no se ande metiendo en enredos, que no ande buscando lo que está quieto.

Uno más

Nicole Pinto es muy guapa, de eso no tengo duda. Al menos yo la veo guapa. Si se dejó o no con Julián, eso no debería importarle a nadie. No es la primera, ni va hacer la única que se separe de su pareja. Aunque, bueno, las caras del “chollywood” suelen cambiar de novio como quien cambia de calzón. Espero que se tome su tiempo para una nueva relación.