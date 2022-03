Exageración

Quedé con la boca abierta con las últimas fotos de “La Pantera”. ¡Dios mío! Aclaro, no se ve mal, sin embargo, su transformación ha sido casi del 100%, ni parece a la Yoani Ben de Calle 7. ¡Ay no! Creo que tampoco es cambiarse tanto, con unos cuantos retoques estaría bien. Pero, bueno si ella se siente bien así, no se puede hacer nada. Para mí, es exagerado.

Ups...

Phantom también dedicó unas líneas contra Anuel AA. De verdad, que le dio duro, pero, el puertorriqueño creo que ni se enterará de esto y si lo hace no creo que le dé mayor importancia al asunto. Al menos los panameños si quedarán con este asunto en la mente y, con esto, algo ha logrado Phantom. Muy bien que haya respondido, ojalá Anuel lo escuche.

Fuerte

La gente sí inventa, mira que venir a decir que la novia, de uno de los artistas más pegados del momento, “El Boza”, está embarazada ya es a otro nivel. No saben ni qué hablar. ¡Comprendan que el “mijito” ya tiene fama, no necesita de estos inventos! Busquen oficio. Aunque, aclaro, que si estuviese embarazada no es problema de nadie y no habría de qué asombrarse.