Interesante

A mí me causa tanta gracia esos mensajes y opiniones que publica el periodista Rony Vargas sobre las relaciones de pareja en su cuenta de Instagram. De verdad, que dan para un buen debate. Son temas conflictivos, pero eso está bien, hay que dar nuestros comentarios y puntos acerca de estos temas tan cotidianos. De verdad que como que uno se distrae.

Un aplauso

¡Wao! No me canso de felicitar a la “mijita” Sofía Valdés, quien sigue cosechando éxitos afuera del país. No obstante, ahora viene para su Tierra Natal, Panamá. Solo espero que la apoyen, no podemos dejarnos ganar de las personas de otros países que la admiran y la acompañan en sus presentaciones. Se ve que es buena persona, digo yo, espero no equivocarme.

¡Qué feo!

Una cosa es una cosa y otra cosa es otra, ese “challenge” de Anitta, que hizo Marigaby ya se pasó de vulgar, no sé por qué les gusta hacer esas escenas. ¿Quieren seguidores? Hay otras maneras de conseguirlos, con un contenido innovador, pero no, ella quería que la vieran con ese movimiento exagerado. ¡Ay no! La verdad qué se puede esperar de estas dizque “influencers”.