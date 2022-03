¡Qué miedo!

Versión impresa

“Cada cabeza es un mundo”, dicen por ahí. Pero, no entiendo como hay mujeres que agarran las cirugías plásticas como si fuera un dulce, a veces pienso que es obsesión. Espero que Jacky Guzmán pare de hacerse tantos retoques, yo sé que es su problema, pero ya está abusando. Aún no sabemos los efectos a largo plazo de estos procedimientos. Es solo un consejo.

Muy bien

Qué bueno, que “El Boza” y “Sech” estén nominados en la misma categoría en los premios Heat, al final si gana uno de los dos, el galardón se viene para Panamá, gana el país. No le veo enredo a esa nominación, ambos son buenos artistas y merecido se lo tienen. Dejen de andar con tanta cizaña, ya con la nominación los dos son ganadores. Le deseo suerte a ambos.

No, no sé

Ya esas pedidas de mano “sorpresa” de los famosos del patio me parecen que no son tan sorpresas como dicen. Massiel Llamas vivió este “mágico” momento con su novio, sin embargo, estaba muy bien vestida, para “la ocasión”, como que ya sabía. Pienso que muchos quieren es taquillar con estos momentos. Me dan es pereza, ya no saben ni qué inventar.