No sé

He estado observando a Linda Batista, si no la conocen es la periodista que presenta TRenUnMinuto. La verdad, no es que la “mijita” lo haga mal, pero la noto un poco insegura y eso que ya tiene varias semanas (meses) en eso. Al menos ahora su “outfit” es mejor de cuando inicio, el asesor se encaminó y tomó consejos. Pero, no todo es negativo, Linda tiene una gran voz.

Bien

¡Oye, “La Biby” es divertida! Me gustó verla en “Pasapalabra”. Es muy chistosa y hace el momento más ameno. En estos días me causó gracia que en el deletreo ella empezó a escribir imaginariamente en la mesa y al final se equivocaba, pero lo tomaba con buen humor. Me agrada su carisma, se ve que ella es espontánea y real, tanto en cámara como fuera de esta.

Aplauso

Juan Pablo Herrera es muy inteligente, me gusta su sentido de la competencia. Si en un programa pierde no se le nota esa cara de enojo, actúa normal. Al final esto es un concurso, alguien gana y otro pierde. Eso está muy bien, siga así llegará más lejos aún. Por otro lado, pienso que debe pensar bien antes de responder, a veces se apresura.