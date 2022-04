Más bien

Versión impresa

Oye, ¿ya vieron a Joey Montana? Bueno lo que se haya hecho le ha quedado muy bien. Luce como todo un chiquillo y sabemos que ya no lo es. Espero que se mantenga así. Un gran cambio tanto en su cuerpo como en su físico. Ojalá comparta qué se hizo para que los demás que estén interesados en hacer un cambio lo hagan también y obtengan estos resultados.

Tiene razón

Qué debate el que generó Diego De Obaldía con el tema de salud mental. Bueno, si él va o no al psiquiatra es su asunto y creo que de eso se trata de no juzgar a los que requieren de ayuda médica en ese sentido. Hay que dejar esos mitos atrás. Si van al psiquiatra o al psicólogo no necesariamente es porque “estás loco”, como erróneamente algunos piensan.

No sé... algo no cuadra

Marco Oses alardeando de lo que “supuestamente” tiene en ese video que publicó en estos días. Pero, yo estoy en la lista de esos que se fueron a sus otras fotos de Instagram cuando él sale en vestido de baño para hacer mi respectiva comparación y no vi nada por ahí. Pura bulla. Déjese de eso. Creía que nadie se iba a dar cuenta. No soy yo y me ha dado es pena.