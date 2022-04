No

Versión impresa

¡Oye, qué cosas! Sandra Sandoval es un caso, mira que venir a parar la pieza por ese olor, no qué va. No era necesario. Yo hubiese disimulado, me echo un poco de aire. A mí me causó risa, pero me puse a analizar que ella no debió hacer tal escándalo. Bueno, imagino que dentro de todo quería más “show”, eso le favorece. Digo, eso le puede pasar a cualquiera.

Qué pereza

Daluna es muy guapa y todo, pero creo que a veces debe variar esas fotos en vestido de baño. Un poquito más de tela no le haría mal “mijita”, le resaltaría otros atributos. ¡Piénselo! No se lo digo por el lado malo, sino por el lado amable. La he visto en un par de fotos con más tela y se ve más guapa aún. Haga el intento. Creo que no pierde nada. ¡Digo yo!

Mmm...

¡Ay no! Me huele a que a “La Polla” le está pasando lo que preguntó en su TikTok. Ella habla de que si hay o no que creerle a un hombre casado. ¡Ay Dios! No sé, la forma en cómo lo decía, me dio mala espina. Digo, ese es problema de ella. Por otro lado, sería bueno que como “influencer” debatiera de otros temas que están afectando a la sociedad.