No, qué va

Versión impresa

¿Qué le pasó al presentador José Castro en la entrevista con Madeline Pineda? Lo noté bien nervioso y con miedo a preguntar, para la próxima ármese de valentía y dispare la pregunta. Dicen que a la gente le gusta el bochinche, pero la misma cantante había dicho que iba hablar al respecto. Él le dio tantas vueltas al asunto, qué pereza. Para la próxima prepárese.

Pereza...

Lo que sospeché desde un principio. Nada qué ver con Karina Linnet en “El Poder del Amor”, no sé, pero ella no debió ir a representar a Panamá, siento que no tiene gracia. ¡Ojo! Me refiero a que no tiene esa chispa de las otras chicas, porque por lo guapa ahí está pasable. Vamos a esperar los otros programas a ver si agarra el ritmo, porque por el momento no me gusta.

Me gusta

Oye, la “chef” “@alextecuenta” trae unas recetas bien del pueblo y eso me encanta. Además, tiene un carisma que a pocos se les ve cuando están frente a la cámara. ¡Qué cool! Me agradó su receta de arroz y sardina en salsa de tomates. Un plato sencillo y realista para el bolsillo de muchos panameños, nada sofisticado. Voto porque siga con estas recetas. Un aplauso.