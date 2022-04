¡Barbaridad!

Versión impresa

Marcela Barnes está preocupada porque su suegra la sigue en Instagram. ¿Hay choques culturales? Bueno, si quiere quedar bien con la suegra debería pensar bien lo que va a publicar, en caso de que sienta que puede traerle problemas con la mamá de su prometido. Aunque uno no debe andar aparentando lo que no es. Usted analice y decida bien lo que va hacer.

¡Qué bueno!

Oye, qué bueno que Kelyneth Pérez salió bien de su cirugía en la vesícula. ¡Por suerte actuó a tiempo! Es que con la salud no se juega, qué bien que ya salió de eso y se puso manos a la obra con tiempo antes de que algo peor ocurriera. La pobre andaba con esos dolores y trabajando, qué valiente. Ahora a cuidarse para volver al ruedo del trabajo.

Valiente

Siempre he dicho que las mujeres que se practican una cirugía estética, por muy sencilla que sea, son unas valientes. Mussetta, usted es una de ellas. Me alegra que le haya ido bien, como he podido ver en las redes sociales. Lo importante es que elijan un buen cirujano y se cuiden para que su recuperación sea satisfactoria. Un abrazo y disfrute su ”manita de gato”.