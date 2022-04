No sé

Unos dirán que no sé de moda, pero no me gustó para nada ese atuendo que usó “El Boza” en los Latin American Music Awards. No sé, el evento se prestaba para ir un poco “relajado”, pero el panameño se pasó. Sé que es su estilo, pero hay límites. Bueno, ese atuendo tendrá un gran significado para él y el diseñador, ojalá me pudieran decir cuál es para yo estar en paz.

Más bien

Doralis Mela mostró a su nueva pareja mientras bailaban típico. Más bien, ojalá les vaya muy bien, que no tengan ninguna clase de problemas. No queremos repetición de historias. Se veían muy bien bailando, aunque uno de los dos no iba al ritmo, pero eso es lo de menos, pues lo más importante es que se lleven bien y que su relación sea sana. Amanecerá y veremos.

¿Entonces?

La gente alarmada por el supuesto video íntimo de Sam Jaén, como si no supieran que él es bisexual, él mismo lo dijo, dejen el alboroto. Lo malo es que ande rodando por ahí ese clip, pero con quién sale no es asunto para asombrarse. “Mijito” tenga más cuidado con lo que hace íntimamente, nadie se tiene que enterar y menos ver, es su vida privada.