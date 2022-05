¡Cuidado!

Versión impresa

El que puede, puede y el que no mira. Akim le dio un lujoso regalo a su esposa Doralis, qué bien por ella. Lo único que me preocupa es que lo documentó en las redes sociales, cuidado con los amigos de lo ajeno que andan arrebatados. Me parece peligroso andar publicando este tipo de información, la gente como que no aprende. En fin, “mijita” disfrute su regalo.

Nada de lujos

¡Opa¡ Ya falta poco para que Amanda Isabel llegue al altar, vi que fue bien básica su despedida de soltera, pero eso está bien, para qué gastar tanto, lo importante es que disfrute su momento. Además, de seguro estaba con sus seres queridos, qué más podría pedir. Tal vez su boda sea más despampanante, amanecerá y veremos ese enlace, aunque sea en fotos.

Que le vaya bien

Bueno, y ahora sí se fue Anarkelys Arias de la agrupación Los Triunfadores, pero, dejen el bochinche, la “mijita” se fue a aprovechar otra oportunidad laboral. Un aplauso para ella y toda la suerte del mundo. Eres una gran artista y de seguro en este nuevo camino profesional que va a emprender le va a ir muy bien. Solo no olvides tu humildad, solo así llegarás más lejos.