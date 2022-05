Tome nota

Versión impresa

Me encanta cómo Mirta Rodríguez lleva el segmento “Julepeando” en “A lo panameño”. Bueno, ella es experta en el asunto. No la veo arrebatada, como otras por ahí, que se vuelven más es grito y nada es lo que saben, ni hacen nada bueno. Incluso, me agrada los atuendos que usa Mirta nada de exhibicionismo. Las otras deben tomar su ejemplo.

Siga así...

Me gusta ver a María de Los Ángeles en el personaje de “La novelera”, de verdad que es una gran actriz, se adapta rápido y le queda bien el papel. Creo que le da “sabor” a Tu Mañana. Espero siga así, que a veces en el camino pasan cosas y pierden su esencia. “Mijita” que esto no le ocurra, admiro su trabajo, no me vaya a decepcionar, que eso se sentirá muy feo.

¡Qué bueno!

Si bien es cierto que el personaje de “La ministra” ha dado mucho de qué hablar y alegra a decenas de personas, ya llega un momento en que debe renovarse. La vi en Jelou! y, aunque me agrada, tengo que confesar que en un momento me dio pereza. Aclaro, cada quien, con sus gustos. Ojo, no está mal que la lleven al programa, pero que no haga más de lo mismo.