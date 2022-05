¿Qué le pasa?

¡Ay no! Repito, Julián Torres me da pereza, anda como con miedo. ¿Serán las cámaras que no lo dejan fluir? ¡Oiga, despierte que se va a quedar por fuera! “Mijito”, deje la tontería y póngase activo, que eso es lo que se necesita en ese tipo de “reality”. Aunque sé que todo es actuado, que solo es un programa para “rating”. No se quede atrás, sorprenda a su país.

El que puede...

Oye, casi le da una cosa a Natalie Harris cuando Carlos Ponce le envió el saludo, pensé que se iba a desmayar de la emoción. Pero, así son los fanes reales, esos seguidores de corazón. ¡Qué bueno por la “mijita”! Pero, también tengo que decirle, que yo estaba asustada con esa camisa de puntos, le quedaba un poco apretada, pensé que se le iba a caer el botón.

Guapa

Qué linda se ve Roseta con esos “outfits” que ha usado en los últimos días. Además de resaltar su figura, envidiable con dos hijos, también los colores realzan su tono de piel. Sencillamente hermosa. A veces usa una ropa que nada qué ver, pero últimamente si se está luciendo con esos colores y diseños. Siga así “mijita” no pierda su Norte. Además, usted es bella.