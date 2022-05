¡Ay no!

¡Otra vez! Sí, vengo de nuevo con el tema de Birna Julissa Quintero. Muchos dicen que por ser tan voluptuosa es inevitable que no se vea sensual. Yo no estoy de acuerdo, ella puede ponerse un vestido no tan ajustado, siento que lo hace para verse generar los comentarios que ya sabemos. No está mal, pero debe evitarlo para un noticiero televisivo.

¡Se acabó!

Se terminó la amistad entre ”La Pantera” y “La Doradita”. ¡Fuerte! Pero bueno hasta las grandes figuras de Hollywood se pelean, no va a pasar aquí en el patio, en el “chollywood”. Ella sabrán su cuento, porque tal vez no digan 100% lo que pasó o la razón real por la que no son amigas ya. Lo cierto, es que esto no va a robarle la calma a ninguna de las dos.

Tranquilos

¡Agárrenlo con calma! Sí, Delyanne Arjona está un poco pasada de peso, pero no es para tanto. Hay personas más rellenitas, que sí necesitan con urgencia bajar de peso. No sean exagerados. Además, no tienen que ser tan crueles, pueden dar una sugerencia y no decir las cosas con malas palabras. Eso no es de ahí. También he visto que ella sí está trabajando en su peso ideal.