¿En serio?

La gente sorprendida porque Julián estuvo en el programa “Pasapalabra”. ¡Señores! ¿En serio? No puedo creer que no sepan que ese es un programa pregrabado. Claro que Julián está en “El Poder del Amor”, aún no lo han sacado del “reality” (que no me agrada). Así que todas esas simpatizantes del bailarían panameño ya pueden respirar, que su galán está en Turquía.

Bien

Me gustó ver a Liza Hernández en “Pasapalabra”, se defendió muy bien. Una muestra de que belleza e inteligencia sí pueden ir de la mano. Además, el “outfit” que cargaba se le veía divino, aunque a ella casi todo le queda bien. Digan lo que digan, Liza Hernández es muy simpática, a pesar de los añitos que ya tiene. Eso está bien, siga así. Usted es un espectáculo de mujer.

¡Se despertó!

Oye, Cornelio se ha desatado, ya no está calladito. ¡Eso está bien! Hay que ser chispa, porque es lo que se necesita en este tipo de programas, claro acompañado de los conocimientos. Y, ahora Cornelio tiene ambas cosas, me gusta verlo cuando se pone a sustentar, los ojos se le quiere salir. No obstante, lo hace con propiedad, se nota que sabe de lo qué está hablando.