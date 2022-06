¿Otra vez?

Yo no veo mal que “La Pantera” reclame la pensión de su hija a Polo Polo, lo que creo que no está bien es andar exponiendo esos problemas privados en las redes sociales. Ella debe ir a las instancias correspondientes, no en la Red. No sé, pienso que ella quiere es sonar más. Y si es así, trate de buscar otra forma de generar, porque luego anda brava si se meten en su vida.

Muy bonito

Me alegra que Carolina Brid haya encontrado al amor de su vida, un español simpático, pero, “mijita” trate de no andar ventilando o dando tantos detalles de su vida privada. Siempre aconsejo esto. Al final terminan bravas si dicen algo de su vida, pero fueron ustedes mismas las culpables, porque mostraron demás. La felicito por su relación y le deseo lo mejor.

Fuerte

Delany Precilla volvió a ser blanco de críticas el fin de semana tras posar en vestido de baño y decir que le gusta estar bronceada. Oye, yo no le veo nada malo a esto, pero la gente se arrebató. Digo, si ya pasó aquel asunto de su contrato en el Gobierno, qué más da. Ella anda bien feliz con sus ahorros de su paso por el Gobierno y ustedes morificándose.