Cero arrugas

El profesor José Escobar no se deja. ¡No señores! Le hace la batalla a la edad, esas arrugas no van a poder con él. El periodista se hizo un tratamiento estético, pues quiere reducir sus líneas de expresión. ¡Ajo, eso está bien! Lo único malo es que esos tratamientos no son por periodos largos, así que tendrá que hacerlos con cierta regularidad, pero sí él tiene la plata, que lo haga.

Versión impresa

Mira tú...

Oye, pero que alboroto el de la gente al volver a ver a Juan Neblett en Jelou! ¿Será que esto marca su regresó oficial a la pantalla chica? Bueno, amanecerá y veremos. Y bien guapo que está, este “mijito” sí que va a deleitar a las seguidoras del programa. Yo quedé con la boca abierta, qué enviada me da con la exmiss Panamá, tremendo pollo. Ojalá regrese.

Buena decisión

Solaris Barba seguirá en “A lo Panameño” y preparándose para el certamen de belleza mundial. No se irá. Eso está bien, buena decisión, porque si pierde, qué va hacer sin trabajo. No qué va. Ella debe asegurar su pan. Claro, tampoco puede bajar la guardia en cuanto a su preparación para el certamen. Va a ser duro, pero no imposible. Usted puede, mucha suerte.