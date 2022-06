No, qué va

A la señora Yaritzel de Vélez, mamá de Tatiana Vélez, también le gusta la taquilla. La vi con Hugo Stocker en una videollamada donde confirmó que su hija tendrá una niña, algo que era un secreto a voces. ¿Por qué tiene que estar hablando por ahí de esas cosas? Lo digo porque después andan bravas porque dicen algo de ellas. Entonces, es mejor quedarse callados.

¡Qué gracioso!

Sandra Sandoval me ha hecho reír al hacer el “trend” de Mafer Walker en TikTok. Pero, a “La Gallina Fina” le faltó aprendérselo bien, ella iba por un lado y el audio por el otro. No obstante, si su objetivo era divertir a sus seguidores, creo que sí lo logró. Sandra Sandoval no se queda atrás y se va subiendo al carrito de las redes sociales. Su contenido es atractivo.

Más bien...

Oye, la Joseline Pinto bien bella por allá por Europa. La “mijita” la está pasando chévere, pero, se lo merece. Que disfrute, para eso trabaja y bien duro, para darse unos gustos de vez en cuando. Pero, no puedo evitar mencionar que su novio no me da “buena espina”, algo en él no me cuadra. Pero, bueno ella es feliz con él y creo que eso es lo que importa en estos casos.