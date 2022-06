Sí y no...

Susan Elizabeth Castillo es guapa, se conserva y está muy bien que busque ayudita de las estéticas. Pero, a veces siento que se pasa en cuanto a andar mostrando tanto de sus rutinas. Mira que salir en toalla, en un video en Instagram, recién levantada, no me fue muy agradable. Claro, no mostraba más allá, pero ella es muy conocida y hasta ese punto ya no se ve bien.

Sorprendida

Oye, Blanca Herrera está bien guapa. Pareciera que se hubiese hecho algo o es que mi televisión tiene filtro. O, tal vez, yo no esté viendo bien. En el noticiero se le aprecia una piel refrescante. Además, de que el traje negro que lució ese día le quedaba espectacular. Le iba bien con su tono de piel y maquillaje. No sé que se esté haciendo, pero siga así.

Muy bien

No es que sea fans de Anyuri, pero me agradó cuando “La Cuchita”, respondió sobre si su ex tuviese una novia, pues ella se alegra, ya que él tiene que rehacer su vida. Qué bueno que ella piense así. Eso se llama madurez, muchos deberían tomar ese ejemplo y dejar los traumas en el pasado. Ahora, su ex dice que no tiene a nadie, lo importante es que ella se alegraría.