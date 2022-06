Muy mal

¡Ay no! De verdad que eso que le pasó a “La Cuchita” estuvo feo. Ella se había preparado y eso fue como un desprecio. No me agradó. No, qué va. Y venir avisarle de ya para ya, qué falta de todo con la organización del evento. “Mijita”, usted no se preocupe, siga trabajando en su música, que, así como tiene detractores también tiene sus adeptos que valoran su música.

No sean así

La gente no perdona, tras la salida de Javier Castillero de la agrupación de Ulpiano Vergara, ya andan diciendo que el conjunto va de mal en peor. No sean así, no piensen mal. Sí, yo sé que ese conjunto tiene fama con sus músicos y sus renuncias, pero tal vez en esta ocasión el muchacho tiene otros planes, no fue porque se haya peleado con “El Mechi Blanco”.

Mentira no es...

A mí Sandra Sandoval me cae bien y su música me encanta. Pero, eso de quejarse por el costo del uniforme, que ahora se los están pidiendo es como taquilla. Si paga una escuela cara, debe saber que todo será caro. Para qué se queja tanto. Además, no creo que ella no pueda sufragar ese gasto. Por eso digo, “La Gallina Fina” solo quiere generar en sus redes sociales.