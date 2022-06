Estoy de acuerdo

Totalmente de acuerdo con Neka Prila, no se debe besar a los niños en la boca. Ni aunque sea papá o mamá. Por qué hay padres que lo hacen, por qué no los besan en la mejilla o en la frente. Yo siento que esos padres están fuera de orden, recuerden que los niños pueden contraer infecciones que le causarían daños graves. Entonces, ¿por qué lo hacen?

No me parece

¿Cómo van a invitar a BK a “Pasapalabra” y en la competencia de Pistal Musical colocan reggae? Obviamente, el “mijito” se la iba a saber. No me parece, no estuvo bien. No fue una competencia leal. Los otros competidores estaban en desventaja. ¿Qué les está pasando a los productores? Ya dejen la taquilla lleven a competidores que tengan el mismo nivel.

Payasadas

De verdad que al pobre Cornelio le han puesto a unos compañeros que solo se vuelven relajo, el lunes no lo ayudaron en nada, uno de ellos fue Jean Modelo. La verdad que insisto en que deben dejar la taquilla a un lado e invitar a personas que realmente tengan conocimiento en diversos temas, porque lo que hacen es que el competidor pierda segundos, eso no está bien.