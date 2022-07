Sorprendida

¡Wao! Edison Torres, quien imita al fallecido Leonardo Favio en Yo Me Llamo, me sorprende cada día más. Es increíble el parecido de su voz. De verdad que él sí se puede llamar “Leonardo Favio”. Siga así “mijito” va por buen camino, ojalá no se desvíe. Aunque no gane el programa ya usted es un triunfador, pues tiene de su lado la admiración de muchas personas.

¡Muy bien!

La plata no es para mí, pero tengo una satisfacción porque finalmente le tendrán que dar el dinero a María Pía Zubieta. Oye, cómo no van a respetar el fuero maternal. El canal hizo mal, actúo de manera equivocada, ahora a pagar las consecuencias de sus malos actos. La expresentadora tenía suficientes bases para pelear por sus derechos. Ojalá le paguen rápido.

Aplausos

¡Oye, más bien! Los Rabanes tendrán su musical, vamos a conocer la historia de la banda más al detalle y sobre las tablas. ¡Interesante! Espero que de verdad sea como lo han anunciado, que esos bombos y platillos se reflejen sobre el escenario. Los Rabanes son muy reconocidos a nivel internacional y, por supuesto, en el ámbito local. Amanecerá y veremos.