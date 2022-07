Bella

Me alegra mucho que Anarkelys haya logrado su meta en cuanto a sus actividades física. ¡Está complacida! La verdad se ve más guapa de lo que ya era. Pero, me atrevo a darle un consejo: “Mijita” no le preste atención a lo que le diga la gente, no maltrate su salud mental, porque es vital.

Versión impresa

Bien dicho

De acuerdo con usted, Katy Dolande. Ya lo había pensado. A mí tampoco me agrada ese “trend”, se trata una persona que está solicitando una beca, pero al presentar a su familia muestra a algunos de sus miembros como si tuviesen una discapacidad, aunque no es así. No es un tema para andar jugando.

¡Ay!

¡Qué triste! Así es lo que supuestamente le pasó a Liza Hernández con su emprendimiento de ropa. ¡Le robaron! Dice ella. Lo importante, es que la “mijita” ya se está levantando y viene con todo para empezar sus ventas. Aunque no sabemos si será a corto, mediano o largo plazo, pero ella dice que regresará.