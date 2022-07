Pereza

¡Qué bien por ella! Delany Precilla estará pronto de regreso a la televisión, pero me pregunto: ¿De verdad el público se tomará el tiempo de sentarse a ver ese programa? Yo como que lo dudo un poco. No sé. Además, se transmitirá por un canal que lo ven unos cuantos, pienso yo. Pero, algo es algo. Tal vez poco a poco se va metiendo en medios con más reconocidos.

Merecido

Oye, qué bien que Edison Torres, quien imitaba a Leonardo Favio en “Yo Me Llamo” se llevó el primer lugar de este concurso. Muy merecido, es sorprendente la similitud de su voz con el fallecido cantante. Desde un inicio Torres marcó su territorio. Y el público estaba 100% seguro de que él ganaría. Mejor que el jurado lo eligió, sino qué problema con sus seguidores.

Mucho 'Mechi'

Me gustó ver a "El Mechi Blanco" bailando reggae, tiene oído para este tipo de música, no lo hizo nada mal. "Perreo" y todo. Vaya, vaya. No vi nada de malo en que el acordeonista haya bailado por unos segundos, la gente es exagerada. Él tiene derecho. Lo único es que espero que la esposa no se haya molestado, aunque pienso que ella sabe que es por su profesión.