Sí y no

Versión impresa

Muy bonito que Jacky Guzmán y Dímelo Flow estén viviendo su relación al máximo. Se ven felices. ¿Será verdad? Solo ellos sabrán. Ojalá sigan así. Lo que sí voy a decir es que “La Peque” es como sin juicio, siento que para ella todo es broma, diversión. Es bien parrandera y no está mal, pero todo tiene un límite. Y sí, el dinero es de ella y no mío. Lo bueno es que le gusta trabajar.

¡Ay no!

“El Maleante Caro” sufrió un accidente, ojalá se recupere pronto. Está bien que el “Mijito” no le caiga bien a un buen par por ahí, pero desearle el mal, tampoco así. ¡No señores! Recuerden que hoy es él, mañana puede ser cualquiera de ustedes que se están burlando de su percance. Yemil, ojalá este tiempo convaleciente le sirva para reflexionar. Solo es un comentario.

Muy bien

Oye, yo no sé ustedes, pero cada vez que veo a Roseta siento paz. Ella emana una tranquilidad. No sé si solo son cosas mías, pues creo que es porque no anda con tanta gritadera, como otras que no quiero mencionar. Ella hace desorden con orden en el “set”. Además, es muy sencilla. Hasta sus vestuarios son hermosos, nada escandalosos. Muy bien.