¡Buena suerte!

Versión impresa

Me dio nostalgia saber que Lucho Pérez se va de “Hecho en Panamá”, dice él que porque tiene otros proyectos. ¡Eso está bien! El “mijito” también aclaró que no fue por lo que había cantado hace unos días contra el Gobierno. ¡Dice él! Aunque el público sigue pensando que esto tuvo algo que ver. Lo cierto, es que deja un vacío a los seguidores del programa sabatino.

Se está pasando...

La verdad no comprendo por qué Anyuri insiste en salir casi sin ropa para llamar la atención. Esas últimas fotos están bien “hot”, no me parece bien si quiere ganar terreno en el mundo de la música. Sí quiere sobresalir en este ámbito, debe hacerlo con canciones. “Mijita” no sé quién la estará asesorando, pero ya debe bajarle dos rayas a esas imágenes sin ropa.

¡Ay padre!

“El Maleante Caro” ahora sí que está en aprietos, parece que sí va a pasar su par de meses tras las rejas. “Yemil”, recuerde que cada acción tiene su reacción. Ni modo, le toca pagar lo que hizo, pues lo hallaron culpable. Ojalá ahora sí aprenda de sus errores, que empiece a valorar su libertad. Parece que a él ya nada le importa. Todos podemos cambiar ¿Será que él lo hace?