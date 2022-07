¡Basta!

Felicitaciones para Alejandro Torres y su conjunto, serán los encargados de abrir el concierto de Silvestre Dangond, pero siento que el éxito del “mijito” se ve opacado por la insistencia de algunos por querer generar controversia con la hija de “El Mechi Blanco”, me parece que no es necesario y aplaudo que Torres se mantenga alejado de este tipo de polémicas.

¿Por qué son así?

Katie Caicedo es más que una cara bonita. La Federación Internacional de Baloncesto destacó su historia en el marco de la celebración del campeonato que se disputa en México. ¡Qué bien! El equipo no ganó su primer juego, por lo que pidió que cesaran las habladurías porque si las personas que están opinando estuvieran en la cancha no harían ninguna diferencia.

Bien...

Me parece bien que “La Chechi” se esté tomando su tiempo luego de salir de prisión, me hace pensar de que está enfocada en iniciar desde cero y no andar figurando, pues otro famoso en su posición ya estaría taquillando y sacando provecho del interés de la gente. “Mijita” le deseo lo mejor y todo a su tiempo, recuperarse de un episodio como este no será fácil.