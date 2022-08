Cuando el río suena...

Oye, qué fuerte esas publicaciones que están haciendo de la novia del “Boza”. ¡Santo! Ya uno no sabe ni qué pensar. Pero, siento que solo son ganas de molestar y dejar a Reichell mal. Aunque si el objetivo de la persona es dejar la espinita de la duda, creo que en muchos lo está logrando. No obstante, como siempre digo, amanecerá y veremos.

Me aburre ya...

Ya me siento como aburrida de ver a Cornelio en “Pasapalabra”, no es que el “mijito” no sea inteligente, lo es y eso lo admiro, pero, lo que me da pereza es su forma de ser. Lo gracioso le va muy mal, no tiene esa chispa para estar en pantalla, no le sale natural y eso sí me aburre. Además, insisto, si él no se sabe una palabra del rosco, debe decir rápido “pasa palabra”. Está lento.

Sí o no

No sé si regresó o solo se subió a la tarima para pasar el rato junto a Los Consentidos. Anarkelys Arias, usted es una gran artista, pero en caso de que haya regresado a la agrupación debe dejar el relajo, aquí o allá, dónde va a estar, con el tiempo esto le da una mala fama, por la inestabilidad. Pero, si solo lo hizo para pasar un rato ameno, no tengo de qué quejarme.