La familia de Karen Peralta está creciendo. ¡Enhorabuena! La sesión de fotografías que compartió del pequeño Mauro Alejandro y su futuro hermano me pareció tan linda, auguro que será un excelente hermano mayor. “Mijita” disfrute su embarazo y le deseo lo mejor en esta nueva etapa, ya que también está de regreso a la pantalla chica, celebración por partida doble.

Otro más...

Betserai Richards es oficialmente precandidato a diputado y vino tirando hoja de vida, una movida que me pareció inteligente de su parte, pues ser popular o “influencer” no es un indicativo de que una persona está capacitada para asumir un cargo de elección popular. Richards se plantó, dijo está es mi preparación y esto es lo que quiero hacer por mi circuito. ¡Bien!

¿Qué fue?

“La Doradita” está metida en otro lío, la están acusando de supuesta apropiación indebida. Esto me huele mal y no solo a mí, la gente, como es costumbre, ya empezó hacerse historias y a especular, mientras que “La Doradita” no ha dicho nada, lo cual es muy conveniente, pues no vaya a ser que diga algo que la perjudique.

¡Amanecerá y veremos!