Se armó

Estoy de acuerdo con Israel Berastegui en relación a los grupos de amistades en los bailes. ¡Señores, eso no es nuevo! No sé por qué ahora vienen con las molestias. Tal vez estos grupos han retomado sus visitas a los bailes, pero “no es algo nuevo” y tampoco le veo nada malo, pues son seguidores del músico y consumen en los bailes, es decir, generan ganancias.

Más bien

Los hermanos Sandoval lo están dando todo en Colombia, eso está muy bien, porque ellos representan a Panamá y están dejando al país bien parado. Es que, aunque a algunos no les guste, ellos son unos grandes artistas. Su música es contagiosa y ha quedado demostrado en ese lleno completo en otro país. Me alegra verlos triunfar también fuera de las fronteras.

¡Ay Santo!

Wilber va de nuevo a dar el “sí acepto”, ojalá esta vez sí le vaya bien y no meta la pata como ya sabemos. Que no sea una relación tormentosa, como ya conocemos. Ese “mijito” no me da confianza, para nada. Creo que tiene cara de ángel, pero es un “diablo”. Esperemos que no le salga con ninguna sorpresa a Joseline González. ¡Que les vaya muy bien!