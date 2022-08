¡Otra vez!

Versión impresa

“La Doradita” no sale de una para caer en otra. ¡Santo Dios! Ahora es el enredo con el ex y esa denuncia. ¿Qué será lo que exactamente pasó? ¿Qué cosas le quitó Liza Hernández al ex? No sé sabe, ellos solo sabrán su cuento, la cosa es que la “mijita” ahora va a estar en corredera con la ley. Ojalá pueda resolver ese asunto rápido. Cuando no es una cosa es otra.

Buena elección

La producción de “Pasapalabra” se despertó un poquito, fue una buena opción llevar a Daniel y a Demi Becerra, ellos le pusieron chispa al programa y no se veía tanto desorden como con otros invitados. Los “mijitos estaban bien concentrados en lo que estaban haciendo. Claro, hubo fallos en algunas respuestas, pero nada del otro mundo, algo que siempre va a pasar.

Bien

Me alegra mucho que el "Boza" esté triunfando en su carrera y disfrutando de Europa. El panameño se lo merece está trabajando fuerte y viene de abajo. Ojalá siga aprovechando todos esos frutos y no se vaya por el mal camino, así como hemos visto que ha ocurrido con otros famosos. Aunque lo veo bien centrado en su carrera. Tiene buenos asesores, eso está bien.