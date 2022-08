¡Ay no!

Versión impresa

Este tema de Kim Chang y la paternidad de su niña me da pena ajena. Es cierto que el futbolista tiene que hacerse cargo de su hija, pero, creo que Kim debió manejar el tema de una manera más privada. Ahora queda expuesta y no solo ella sino también la pequeña. Ahora anda en boca de todo el mundo, creo que no había necesidad. ¡Ojo, no estoy defendiendo a Quintero!

Muy feo

Ashlany desató la polémica con ese comentario sobre el “dejà vu”. “Mijita” creo que no había necesidad de eso, obviamente La Pantera iba a reaccionar. Imagino que debe ser triste para Ashalany, pero no debió publicarlo. Yoany no se iba a quedar callada. Y si tanto le molestaba debió pelear en aquel momento, no ahora. ¿Ya para qué? Ahora le sacaron los trapos sucios. ¡Santo!

¡Qué linda!

Me encanta ver a Susan Elizabeth Castillo cuando está con su hijo, se ve que es una mujer entregada a su familia y que eso no es taquilla. La vez pasada vi que ella es la que limpia su casa, no tiene ayuda solo la de su esposo. Es raro ver esas cosas en estas mujeres del “Chollywood”. Ella barre, cocina y trapea. Esto hay que resaltarlo. Me agrada saber eso.