Pereza

Pablo me desespera, ahora que está de presentador de “La Máscara” me da una pereza y estrés. El “mijito” agarra una gritadera. ¡Oye! No somos sordos, Dios Santo. El que le haya aconsejado que tenía que gritar, está mal. Pablo, agarre las cosas con calma no tienen que andar con tanto escándalo. A mí no me agrada para nada su forma de presentar ese programa.

No, no y no...

¿Qué le pasa a la señora Dezdy? Todo tiene un límite. La Dezdy exagera toda su actuación. Sí, ya sé que ese personaje es así, pero en esta vida todo tiene un límite. Hay momentos en que siento que ya pierde la gracia. Se pasa. Aparte de que su participación en aquel nuevo programa, que es un tanto aburrido, no suma nada bueno. Dezdy vuelva a su esencia.

¡Qué lío!

Bien hecho que “El Escorpión de Paritilla” tome medidas por el uso de su tema “Anhelos” en la serie “Noticia de un secuestro”, de Prime Video. El tipiquero quiere que le den sus créditos y tiene todo el derecho de hacerlo. Usted empiece su lucha, pues es un trabajo suyo y está muy mal que ni lo mencionen. ¿Qué se creen los dueños de la serie? ¡Muy feo!