Inhale y exhale...

La verdad siento que no era para tanto alboroto. Me alegra Marliere Sealy tenga ahora una gorra de Wisin en su poder, porque eso debe provocar una gran emoción, porque usted es su fan. No obstante, me parece que no es para tanto. Sí, es algo satisfactorio para ella, pero no es algo que cambiará el rumbo de Panamá. Reitero mis felicitaciones por la gorra.

Sí, pero...

No sé si era el parejo o era ella, pero, me da la impresión de que Birna Quintero necesita un poco más de práctica para bailar típico. Esa pieza de “El Mechi” estaba para ir en un solo mosaico, ella parecía que estuviese dura. No me gustó verla tirar pasos. ¡Ojo! Aclaro que no vi nada de malo en que bailará en la cabina de radio, pero, como que le falta práctica.

Un gran paso...

Me alegra saber que Yemil está recibiendo tratamiento por el tema de su problema de salud mental. Me sorprendió ver cómo contó este aspecto de su vida, que es algo delicado para muchos. Ese fue un gran paso. Aunque lo que lo haya llevado a contarlo haya sido una pelea con uno de sus colegas. Espero que siga al pie de la letra su tratamiento.