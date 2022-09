Pereza

No sé si son cosas mías, pero siento que Carolina Dementiev pierde el control a la hora que debe dar su comentario durante el programa “La Máscara”, grita demasiado. Una cosa es ser extrovertido, por el tipo de programa, pero otra es salirse de control y a veces considero que eso le pasa a ella. Tranquila “mijita”, respire y cuente de 1 a 5. Es solo un consejo.

¿Todo eso?

Me alegra que “Sech” haya recibido la invitación para actuar en la tarima con Bad Bunny, en Texas. Le fue muy bien. ¡Qué bueno! El panameño sigue dando de qué hablar y por hechos positivos. Eso está muy bien. Él tiene mucho talento de eso no hay duda y ha sabido aprovechar su fama. Espero continúe así y no se vaya a dañar como esos casos que ya conocemos.

Mira tú

Me gustó ver como la Dezdy atinó en “La Máscara” cuando dijo que la cara detrás del papo era Mingthoy Giro. La felicito. Pero, algo que he notado es que la señora Giro está como rondando de nuevo la televisión. Hace unos días la vi en un programa matutino. Y, por supuesto, no dudaron en recordarle el caso de las estatuas. Bueno, no estaría mal si regresa a la pantalla.