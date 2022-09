¡Ay Santo!

Luego de que Ulpiano Vergara dijera en una entrevista que no estaba de acuerdo con el “remeneo” en los bailes típicos, han empezado las burlas contra “El Mechi Blanco”. ¡Fuerte! Creo que él no debe sugerir a nadie cómo bailar. Además, ese comentario fue malintencionado, como para tirarle a sus colegas. ¿Por qué? Déjese de eso, cada quien con su estilo. Digo yo.

No sé

Ese Armando Aizprúa es bien directo. Me quedé con la boca abierta el sábado en “El Reto de Trovadores”, no me agradó la manera cómo le dijo al cantador Sergio Ríos que era el que quedaba fuera de la competencia. Digo, decirle que directo a Sergio que ya sabía que era él que quedaba fuera de la concurso como que no. Fue como ya sabes que lo hiciste mal y te vas.

¡Cuidado!

Israel Berástegui no se ponga esos pantalones tan apretados, no se le ven bien. Le quedan bien raros. Por lo demás, me gusta su trabajo como presentador en “El Reto de Trovadores”, él sabe de lo que se está hablando. Hay química entre los competidores e Isarel, que hasta eso es importante en este tipo de concurso. Pero, ojo con esos pantalones.