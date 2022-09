¿Será el definitivo?

Espero que Manuel Carrera sea el vocalista definitivo de “Los Nuevos Distinguidos”, pues ya sabemos lo que pasó con los dos últimos, hay muchas expectativas en el nuevo integrante del conjunto, lamentablemente no por su talento, eso no se pone en duda, porque por algo lo contrataron, más bien por cuánto tiempo formará parte de la agrupación.

¡Le falta algo!

Le quería dar más tiempo al nuevo concepto de “La Mordida” para ver cómo evolucionaba el programa, pero no, siento que le hace falta la energía y picardía que caracteriza a los “shows” de farándula. Hay nuevos presentadores, “set” y concepto nuevo, sin embargo, me parece que no han enganchado al 100% con el público, muchos extrañan como era el programa antes.

Sigue…

Adriana de La Guardia sigue con lo del OnlyFans. Ahora se siente juzgada por unirse a la plataforma, la gente no la está criticando por eso, sino por decir que nunca abriría una cuenta, “mijita” sea más consecuente con lo que dice y hace. Y en efecto a nadie le importa si está o no limpia, sin embargo, si lo ventila en redes naturalmente las personas opinaran.