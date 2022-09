Aburren…

La intermitente relación amorosa entre Jacky Guzmán y el producto Dímelo Flow ya me tiene harta, y la gente también, no se cansan de darle importancia al tema, si la “mijita” está o no soltera ese es problema de ella, pues muchos se han hecho unas historias, supuestamente los chollywoodenses siguen juntos y están manteniendo la relación en secreto.

¡Ya basta!

La explicación del Cholly Kid sobre el secuestro de su madre fue un poco ambigua, entiendo que está en su derecho revelar los detalles que él crea conveniente, sin embargo, no fue suficiente para aplacar las críticas en su contra. Por la paz es mejor que dejen al muchacho tranquilo, pasen la página y sean un poco más empáticos con los demás. ¡Cojan consejo!

¿Habrá un cambio?

¡Ver para creer! A Yemil sus pecados lo perseguirán el resto de su vida y como figura pública las personas se encargarán de recodárselos, no obstante, está mostrando indicios de que desea cambiar sus patrones de conducta. El “Yeyo” quiere hacer un evento y donar las ganancias a una fundación, la intención es buena y espero de corazón que le vaya bien.